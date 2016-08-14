У Києві Мін'юст запустив проект "Шлюб за добу"

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації проекту у столиці міністр юстиції Павло Петренко розписав та привітав три пари, які перемогли у всеукраїнському конкурсі «Шлюб за 24 години».

Читайте також17 пар із окупованих територій Донбасу скористалися сервісом "Шлюб за добу"

"Ми сьогодні запустили пілотний проект вже в Києві щодо проведення реєстрації шлюбу за добу", - сказав Петренко.

Міністр офіційно вручив документ-сервісу «ГОТОВО!» свідоцтво про акредитацію цього сервісного центру з наданням йому повноважень щодо проведення реєстрації шлюбів за добу.

"Я хочу подякувати організаторам, які створили такі дуже гарні умови для проведення реєстрації шлюбу для жителів міста Києва і для будь-якого українця, який сюди приїде і отримає таку послугу", - сказав Петренко.

"Насправді, що стосується нашого сервісу, як сказав один з найбільш видатних американських президентів, найбільшою перепоною для реалізації будь-яких планів на завтра є сумніви сьогодні, тому ми прийняли рішення, що треба відходити від тих радянських бюрократичних процедур, які існували в Україні протягом останніх двадцяти років, коли українські молоді пари повинні були чекати по місяцю, а то й по декілька місяців, щоб зареєструвати шлюб", - наголосив Петренко.