У Києві на водінні в нетверезому стані попалася співробітниця патрульної поліції - ЗМІ (фото, відео)

У Києві на Оболоні за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль, за кермом якого була співробітниця патрульної поліції з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Про це на сторінці в Facebook повідомляє видання «Київ Оперативний».

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«Рано вранці по вул. Героїв Дніпра 38 екіпажем #ПП0508 за порушення ПДР був зупинений автомобіль Daihatsu р. н. AA8722ME. Дівчина-водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння відмовлялася показувати документи і називати свої особисті дані, ламала комедію і намагалася переконати патрульних, що за кермом була не вона! Через деякий час особистість дівчини все ж встановили, але проходити тест на стан алкогольного сп'яніння вона категорично відмовилася», - сказано в повідомленні.

«За інформацією від джерел в Управлінні патрульної поліції, дівчина є співробітником патрульної поліції міста Києва», - підкреслює видання.

На порушницю складено протокол за ст. 130ч.1 КУпАП складання адміністративних матеріалів велося в присутності Інспекції особового складу.