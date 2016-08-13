Росіянку викрили у махінаціях з нерухомістю на Подолі - СБУ

Про це повідомляє Служба безпеки України на своїй сторінці у Facebook.

Як встановили правоохоронці, жінка на столичному Подолі здійснила незаконну добудову в будинку, який відноситься до архітектурної спадщини. У нелегально зведеному приміщенні почав функціонувати розважальний заклад. «Для легалізації прав на нерухомість зловмисниця разом зі спільниками із Луганська використали підроблені рішення судів, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами території. На підставі цих фіктивних документів росіянка в Києві зареєструвала право власності на добудову у так званого "чорного нотаріуса", - йдеться у повідомленні.

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Співробітники спецслужби вилучили низку підроблених документів у державних та комунальних установах, де росіянка намагалася остаточно оформити оборудку. За висновками незалежних експертів, повідомили в СБУ, через незаконне захоплення землі та забудову громада Києва втратила б майже 3 млн гривень.

У рамках відкритого кримінального провадження громадянці Росії оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.