У Кличка презентували комплекс для зважування фур

Про це наголосив заступник голови КМДА Ілля Сагайдак під часінспекції першого стаціонарного габаритно-вагового пункту на 15-му кілометрі Житомирської траси.

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Мета організації габаритно-вагового пункту — контроль за в’їздом на столичні дороги великовагового автомобільного транспорту, що особливо важливо для збереження дорожнього покриття в період підвищення температурного режиму.

«Ваги організовані згідно з постановою Кабміну, яка передбачає гранично допустиму норму ваги транспортного засобу до 40 тонн, а для доріг місцевого значення цей норматив ще нижчий — 24 тонни. Оскільки неконтрольований щоденний потік великовагового транспорту до Києва перевищує норму, встановлення такого пункту збереже стан доріг та забезпечить безпеку учасників дорожнього руху», — зазначив Ілля Сагайдак.

Водіїв великогабаритного транспорту проінформовано про контроль та обмеження на під’їзді до вагового пункту необхідними знаками та дорожньою розміткою. Новий габаритно-ваговий пункт забезпечено відповідним обладнанням — сертифікованими вагами та приміщенням з необхідними телекомунікаціями для роботи диспетчерів.

«Міська влада спрямовує зусилля на продовження капітального ремонту столичних доріг. Впровадження пунктів габаритно-вагового контролю забезпечить цілісність та якість запланованих та відремонтованих цьогоріч дорожніх об’єктів. Значна інтенсивність руху та надмірна вага вантажного транспорту, особливо у поєднанні з високою температурою повітря, призводить до значного руйнування та деформацій асфальтобетонного покриття», — повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Майзель.

Організувати подібні габаритно-вагові пункти планується на семи основних напрямках в’їзду до міста Києва.​