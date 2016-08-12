У Кличка заявили про необхідність завершити підготовку до нового навчального року вчасно

На цьому наголосила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час наради з питань підготовки навчальних закладів столиці до початку 2016-2017 навчального року, повідомляє прес-служба КМДА.

«Київський міський голова Віталій Кличко поставив завдання вчасно та на 100% підготувати навчальні заклади столиці до нового навчального року. Саме тому сьогодні ми в першу чергу акцентували увагу на тих міських програмах, які мають бути завершені до початку навчального процесу», – заявила вона.

За словами Старостенко, мова йде про капітальний ремонт харчоблоків із заміною обладнання, встановлення електронних тирів для викладання предмету «Захист Вітчизни», встановлення та обслуговування кнопки тривожного сповіщення для дошкільних навчальних закладів, а також засобів зовнішнього контролю відеоспостереження, придбання комп’ютерної техніки, заміну вікон та підготовку закладів до опалювального сезону.

«За результатами розпочатих перевірок ми вже маємо чітке уявлення, які з цих проектів потребують більшої уваги або особистого втручання. Тим не менше всі роботи тривають, щоб маленькі кияни розпочати навчальний процес вчасно та у комфортних умовах», – додала вона.

Окрім поточного стану підготовки міста та окремих районів до нового навчального року під час наради було обговорено хід будівництва нових шкіл та садочків, систему протипожежної безпеки у навчальних закладах міста, а також проект з термомодернізації освітніх закладів Києва.

У заході взяли участь керівники районних управлінь освіти, представники Департаменту фінансів, Департаменту охорони здоров’я, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, управління з питань надзвичайних ситуацій, управління інформаційно-комунікаційних систем та захисту інформації та інші.