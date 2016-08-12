У Києві з 14 серпня зареєструвати шлюб можна буде лише за добу

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.

"14 серпня, у неділю, ми запускаємо проект Міністерства юстиції "Шлюб за добу" у Києві!", - зазначив міністр.

Петренко пояснив, що три пари, які побажали першими скористатися сервісом "Шлюб за добу" у Києві і стали переможцями відповідного конкурсу, укладуть свій шлюб безпосередньо на заході.

"Буду радий особисто привітати молодят з цією важливою подією!", - написав міністр.

Також Петренко запрошує на захід журналістів.

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Як повідомляв УНІАН, у липні Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства юстиції про запуск пілотного проекту в деяких населених пунктах, де можна буде упродовж доби зареєструвати шлюб.

За десять днів роботи проекту "Шлюб за добу" у прифронтовому Сєвєродонецьку цим сервісом скористалися 17 пар з окупованих територій Донбасу.