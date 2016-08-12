У Києві з 14 серпня зареєструвати шлюб можна буде лише за добу
Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що 14 серпня у Києві буде запущено проект "Шлюб за добу".
Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.
"14 серпня, у неділю, ми запускаємо проект Міністерства юстиції "Шлюб за добу" у Києві!", - зазначив міністр.
Петренко пояснив, що три пари, які побажали першими скористатися сервісом "Шлюб за добу" у Києві і стали переможцями відповідного конкурсу, укладуть свій шлюб безпосередньо на заході.
"Буду радий особисто привітати молодят з цією важливою подією!", - написав міністр.
Також Петренко запрошує на захід журналістів.
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Як повідомляв УНІАН, у липні Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства юстиції про запуск пілотного проекту в деяких населених пунктах, де можна буде упродовж доби зареєструвати шлюб.
За десять днів роботи проекту "Шлюб за добу" у прифронтовому Сєвєродонецьку цим сервісом скористалися 17 пар з окупованих територій Донбасу.