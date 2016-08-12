У Києві на хабарі затримали працівника Департаменту карного розшуку Нацполіції

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Ці кошти капітан поліції вимагав та отримав від громадянина за якісне виконання своїх службових обов’язків щодо розшуку раніше викраденого автомобіля.

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«Готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди) та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади», - йдеться у повідомленні.