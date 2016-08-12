Влада Києва планує добудувати старі школи та дитсадочки

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко під час інспекції об’єктів реконструкції та будівництва, в ході якої він разом з журналістами перевірив готовність до введення в експлуатацію дитсадка, центру соціального обслуговування та оновленого велотреку.

«Роботи з реконструкції та будівництва всіх цих об’єктів виконує КП «Житлоінвестбуд-УКБ», тож наразі це інспекція роботи комунального підприємства в цілому», – підкреслив Олександр Спасибко.

Читайте такожНа підготовку до нового навчального року Київ виділив рекордну суму коштів – КМДА

«Триває будівництво дитячого садка на вулиці Вишняківській у Дарницькому районі. Місто взялося добудувати покинуту 20 років тому будівлю. Проектом передбачено добудову та приведення планувальних рішень у відповідність до сучасних будівельних норм», – розповів Олександр Спасибко. Він додав, що дитячий садок матиме 14 групових приміщень (у тому числі 4 ясельні групи), у яких зможуть перебувати 260 дітей, невеличкий плавальний басейн, спортивну та актову зали, харчовий та медичний блоки, а також адміністративні приміщення та приміщення для роботи логопеда та психолога. На території садочка будуть розташовані групові майданчики з тіньовими навісами, майданчики для занять фізкультурою, юних натуралістів, а також вивчення правил дорожнього руху, щоб діти могли приступити до навчання з усіма зручностями.

Інспектуючи наступний об’єкт – територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та центр ранньої реабілітації дітей-інвалідів, – заступник голови КМДА повідомив, що перші роботи з реконструкції колишнього дитячого садка № 403 на вул. О. Теліги, 37-Г було розпочато ще у 2002 році. Потім фінансування було зупинено та об’єкт довгий час залишався незавершеним. Наразі КП «Житлоінвестбуд-УКБ» завершує його реконструкцію за скоригованим проектом та згідно нового медичного завдання 2015 року.

Читайте такожУ Києві цього року відкриють 5 дитячих садків та 2 школи - Кличко

«При коригуванні проекту враховані вимоги до безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями та маломобільних груп населення до центру та їх зручного пересування по будівлі. Кожного дня Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів зможуть відвідувати 66 діточок, а територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів буде приймати по 20 відвідувачів на день», – підкреслив Олександр Спасибко.

Інспектуючи роботи з реставрації київського велотреку, Олександр Спасибко оглянув покриття споруди, адміністративне приміщення, що стане школою велоспорту, а також кафе та паркінг.

«Велотрек відповідатиме всім сучасним вимогам до споруд такого класу та перетвориться на справжній центр велосипедної культури столиці. Роботи вже на фінальній стадії», – додав він.

«Сьогодні ми відвідали відразу кілька об’єктів будівництва. Напередодні Дня будівельника хочу сказати всім слова подяки за невтомну працю. Бажаю будівельникам натхненною працею і надалі розвивати будівельну галузь нашої столиці, сприяти економічному зростанню та процвітанню України. Всім нам – успіхів у нашій нелегкій, але важливій та прекрасній професії, та гордості за добре виконану роботу!», – подякував Олександр Спасибко.