На підготовку до нового навчального року Київ виділив рекордну суму коштів – КМДА

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час перевірки стану підготовки навчальних закладів Голосіївського району.

Загалом за останні два роки фінансування підготовки навчальних закладів збільшилося більше, ніж у п’ять разів (у 2014 р. ця сума становила 198 млн грн, у 2015 р – близько 500 млн грн).

«На ці кошти здійснюється будівництво нових шкіл та дитячих садочків, ремонт та реконструкція існуючих, утеплення і заміна вікон, закупівля необхідного обладнання, шкільних парт, комп’ютерної техніки, систем безпеки тощо», – пояснила вона.

Водночас, Ганна Старостенко наголосила, що завдання міської влади на сьогодні – забезпечити якісну підготовку шкіл та садочків до нового навчального року та завершити її вчасно.

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«Гроші у Києва є, але нам вкрай важливо, щоб вони були використані максимально ефективно, всі роботи проведені якісно та вчасно. Щоб вже 1 вересня діти зайшли в теплі, охайні та відремонтовані школи й дитячі садочки», – додала вона.

Зазначимо, що у рамках інспекції підготовки до нового навчального року сьогодні було оглянуто кілька закладів Голосіївського району, серед яких – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 273, ліцей «Голосіївський» № 241, дошкільний навчальний заклад за адресою: просп. Науки, 63-А та дитсадок № 596.

Схожі перевірки, за словами заступника голови КМДА, протягом найближчих тижнів будуть проведені в усіх районах міста.