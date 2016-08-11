Ринок зовнішньої реклами в Києві очікують серйозні зміни - експерт

Про це у своєму блозі написав політолог Євген Магда.

За його інформацією, профільний департамент КМДА сповнений рішучості запропонувати Київраді нову Концепцію розвитку зовнішньої реклами, яка суттєво змінить правила гри. На думку експертів галузі, задумані міською владою зміни можуть стати критичними для ринку і деякі оператори будуть змушені згорнути діяльність у столиці.

«Фактично, зіткнулися два погляди на реформу столичної реклами - еволюційний, який протягом декількох років пропонує Асоціація зовнішньої реклами і радикальний, який вирішує команда Кличка. Столичні керівники говорять про необхідність очищення Києва від реклами. У бізнес середовищі не виключають версію про банальний переділ ринку - після зачищення, дозволи на установку рекламних конструкцій можуть бути надані операторам, наближеним до столичної влади», - підкреслив Магда.

Профільний заступник голови КМДА Олексій Резніков в якості ілюстрації своєї позиції перепостив у facebook публікацію британської газети The Guardian про те, що міста Гренобль, Нью-Йорк та Сан Паулу взагалі відмовилися від зовнішньої реклами.

Втім, повна зачистка Києва від реклами, на думку Євгена Магди, малоймовірна через 250 млн. гривень, які отримує столичний бюджет від зовнішньої реклами щороку. Наприклад, у Сан-Паулу відмова від хаотичної зовнішньої реклами була не кінцевою метою, а лише проміжною зупинкою. Після зачистки міста був проведений прозорий тендер серед світових лідерів реклами.

«Дотримуючись революційного принципу «До основанья, а затем», оточення Кличка очевидно буде змушене (а, можливо, потай уже зараз на це розраховує) заповнити штучно утворений вакуум новими операторами. От тільки хто і як отримає звільнені локації? Чи це, за прикладом Сан-Паулу, прозорі конкурси або традиційний «міжсобойчик» між наспіх зареєстрованими фірмами депутатів діючої Київради - питання залишається відкритим. Тому, якщо КМДА вдасться продавити своє бачення реформи зовнішньої реклами, то киянам залишиться сподіватися (як це ні смішно виглядає) на латиноамериканський сценарій», - підкреслює експерт.