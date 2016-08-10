У метро Києва відкрилася виставка на честь українських олімпійців (фоторепортаж)

На виставці представлено 100 великих постерів фото відомого спортивного фоторепортера Михайла Чернічкіна - найяскравіші та найемоційніші моменти спортивних перемог українських спортсменів.

Як зазначають автори проекту, виставка покликана підтримати олімпійську команду України на Олімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро й заохотити киян і гостей столиці до занять спортом та здорового способу життя.

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У відкритті взяли участь представники Міністерства молоді та спорту України, Київської міської державної адміністрації, українські спортсмени та громадські діячі.

Організаторами виступили "Київський метрополітен" спільно з благодійним фондом "Спорт заради Миру".

Як повідомляв УНІАН, в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився четвертий змагальний день Олімпійських ігор, за підсумками якого збірна України перебуває на 31-му місці в медальному заліку.