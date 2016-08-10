"Сезон тазиків": у Києві без гарячої води залишаються 3,6 тисяч будинків (інфографіка)
15:57, 10 серпня 2016Київ
359
У Києві внаслідок пошкоджень, планових ремонтів і гідравлічних випробувань тепломереж тимчасово без гарячого водопостачання залишаються 3 тис. 607 споживачів.
За минулу добу "Київенерго" усунуло 28 ушкоджень / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба "Київенерго".
За минулу добу "Київенерго" усунуло 28 ушкоджень, що дозволило відновити гаряче водопостачання 214 споживачам.
"Оперативне усунення пошкоджень та відновлення гарячого водопостачання ускладнюється браком матеріалів і палива внаслідок блокування рахунків компанії через штрафні санкції за вже сплачені газові борги", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ чотирьох містах України частині населення знизили тарифи на тепло і гарячу воду
У "Київенерго" запевняють, що роблять все можливе, щоб прискорити ліквідацію наслідків аварій тепломереж і відновити гаряче водопостачання, а також надолужити процес підготовки міста до опалювального сезону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter