У Києві на Героїв Дніпра почалося будівництво нового ТРЦ (фоторепортаж)
15:02, 10 серпня 2016Київ
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У Києві біля станції метро "Героїв Дніпра" почалося будівництво торгового центру.
Над кільцем будують трирівневий ТРЦ / Фото УНІАН
Трирівневий торговий центр площею 10 000 квадратних метрів планують побудувати над кільцем, а всередині залишать вільний прохід для пасажирів - з зонами відпочинку, фастфудами і невеликим фонтаном у центрі.
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Місту запропоновано також проект благоустрою розташованого поруч відкритого майданчика у формі трикутника між одним з виходів з метро і пішохідним переходом на перетині вулиці Героїв Дніпра та Оболонського проспекту.
Там планують розбити газони і встановити сучасні скульптурні композиції.
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