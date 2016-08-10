У Києві на Героїв Дніпра почалося будівництво нового ТРЦ (фоторепортаж)

Трирівневий торговий центр площею 10 000 квадратних метрів планують побудувати над кільцем, а всередині залишать вільний прохід для пасажирів - з зонами відпочинку, фастфудами і невеликим фонтаном у центрі.

Читайте такожУ Києві біля метро Героїв Дніпра на місці знесених кіосків будують торговий центр (фото)

Місту запропоновано також проект благоустрою розташованого поруч відкритого майданчика у формі трикутника між одним з виходів з метро і пішохідним переходом на перетині вулиці Героїв Дніпра та Оболонського проспекту.

Там планують розбити газони і встановити сучасні скульптурні композиції.