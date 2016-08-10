Суд заарештував нацгвардійця, викритого на збуті наркотиків у Києві

Про це повідомиляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України військовослужбовцю вже повідомлено про підозру за ч.1 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

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Перевіряється причетність інших військових та цивільних осіб до вчинення вказаного злочину. Слідство триває.

У прокуратурі нагадали, що нацгвардійця однієї з військових частин у Київській області було затримано під час збуту наркотичних речовин на проспекті Перемоги у Києві.