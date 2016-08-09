У Києві до кінця літа частково обмежать рух Південним мостом
13:45, 09 серпня 2016Київ
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У Києві з 21:00 9 серпня до 6:00 1 вересня буде частково обмежено рух автотранспорту Південним мостом.
Рух по Південному мосту обмежать / cultkiev.com
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.
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«З 21:00 9 серпня до 6:00 1 вересня через капітальні ремонтні роботи ортотропної плити з заміною покриття проїжджої частини буде обмежено рух автотранспорту на третій і частково другій смугах руху на Південному мосту в напрямку від Столичного шосе до вул. Миколи Бажана», - йдеться в повідомленні.
Корпорація «Київавтодор» просить водіїв по можливості вибирати інші маршрути руху.
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