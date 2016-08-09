У Києві до кінця літа частково обмежать рух Південним мостом

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Читайте такожВід сьогодні кияни можуть посилати тих, хто шукає Московський проспект, на проспект Бандери

«З 21:00 9 серпня до 6:00 1 вересня через капітальні ремонтні роботи ортотропної плити з заміною покриття проїжджої частини буде обмежено рух автотранспорту на третій і частково другій смугах руху на Південному мосту в напрямку від Столичного шосе до вул. Миколи Бажана», - йдеться в повідомленні.

Корпорація «Київавтодор» просить водіїв по можливості вибирати інші маршрути руху.