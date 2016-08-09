Від сьогодні кияни можуть посилати тих, хто шукає Московський проспект, на проспект Бандери

Про це повідомляє "112 Україна".

Також офіційно перейменовано вулиця Баумана в вулицю Януша Корчака (Шевченківський р-н), вулиця Кутузова - у вулицю Генерала Алмазова (Печерський р-н), вулиця Суворова - у вулицю Михайла Омеляновича-Павленка (Печерський р-н), провулок Кутузова - у провулок Євгена Гуцала (Печерський р-н).

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Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко підписав рішення Київської міської ради про перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери 3 серпня. 7 липня Київська міська рада проголосувала за перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери, одного з лідерів українських націоналістів у ХХ столітті.