Вулиця Сагайдачного у Києві у вихідні дні ставатиме пішохідною - розпорядження КМДА
У вихідні, святкові та неробочі дні релігійних свят з 12:00 до 22:00 буде обмежено рух автомобільного транспорту на вул. Петра Сагайдачного, в межах від Контрактової площі до вул. Андріївської.
Про підписання відповідного розпорядження повідомляє Київська міська держадміністрація.
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У зазначений час також буде запроваджено двосторонній рух і обмежено зупинку транспортних засобів на вул. Борисоглібській, в межах від вул. Братської до вул. Петра Сагайдачного. Відповідно буде внесено зміни в роботу маршрутів міського пасажирського транспорту, що пролягають зазначеними вулицями.
Таке рішення в мерії аргументують створенням належних умов відпочинку мешканців і гостей міста, а також для зменшення викидів відпрацьованих газів транспортних засобів у повітряний басейн центральної частини Києва.
Про організацію роботи громадського транспорту буде поінформовано додатково, пообіцяли в КМДА.