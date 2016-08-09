Вулиця Сагайдачного у Києві у вихідні дні ставатиме пішохідною - розпорядження КМДА

Про підписання відповідного розпорядження повідомляє Київська міська держадміністрація.

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У зазначений час також буде запроваджено двосторонній рух і обмежено зупинку транспортних засобів на вул. Борисоглібській, в межах від вул. Братської до вул. Петра Сагайдачного. Відповідно буде внесено зміни в роботу маршрутів міського пасажирського транспорту, що пролягають зазначеними вулицями.

Таке рішення в мерії аргументують створенням належних умов відпочинку мешканців і гостей міста, а також для зменшення викидів відпрацьованих газів транспортних засобів у повітряний басейн центральної частини Києва.

Про організацію роботи громадського транспорту буде поінформовано додатково, пообіцяли в КМДА.