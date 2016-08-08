На Київщині з'явилась поліція на воді (фото, відео)

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Читайте такожПоліція Києва оголосила конкурс на вакансії слідчих та дільничних: зарплата до десяти тисяч гривень

Як зазначається, моторний човен було запущено у присутності голови Національної поліції України Хатії Деканоїдзе.

За словами т.в.о. очільника Головного управління Національної поліції Київщини Дмитра Ценова тепер на території Київського водосховища та прилеглих річках столичного регіону діятиме патрульний мобільний наряд на воді.

У цілодобовому режимі поліцейські здійснюватимуть превенцію на водних просторах Київської області.