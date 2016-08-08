На Київщині з'явилась поліція на воді (фото, відео)
18:46, 08 серпня 2016Київ
256
На Київщині запустили перший поліцейський човен, також розпочала роботу група реагування патрульної поліції на воді.
Моторний човен було запущено у присутності Деконаідзе / kv.npu.gov.ua
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
Читайте такожПоліція Києва оголосила конкурс на вакансії слідчих та дільничних: зарплата до десяти тисяч гривень
Як зазначається, моторний човен було запущено у присутності голови Національної поліції України Хатії Деканоїдзе.
У цілодобовому режимі поліцейські здійснюватимуть превенцію на водних просторах Київської області / kv.npu.gov.ua
За словами т.в.о. очільника Головного управління Національної поліції Київщини Дмитра Ценова тепер на території Київського водосховища та прилеглих річках столичного регіону діятиме патрульний мобільний наряд на воді.
У цілодобовому режимі поліцейські здійснюватимуть превенцію на водних просторах Київської області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter