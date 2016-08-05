Кличко планує, що за три роки запрацює Подільсько-Воскресенський міст

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Київ».

«Я звернувся до міністерства транспортної інфраструктури Німеччини, на моє запрошення до Києва приїхав держсекретар міністерства Райнер Бомба, з яким ми відвідали міст, провели робочу нараду. Відповідна робоча група від’їжджає незабаром до Німеччини, де відбудуться переговори. Нам потрібно організувати логістику, знайти гроші – а це ключова складова – для будівництва мосту, щоб через три – три з половиною роки він почав працювати», - сказав Кличко.

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Міський голова також додав, що Київ зміг би профінансувати будівництво Подільсько-Воскресенського мосту самотужки, якби у столиці не вилучали 60% ПДФО до державного бюджету.

«Ми могли б побудувати цей міст за власні кошти, але у нас вилучають до державного бюджету 60% від ПДФО. Я впевнений в тому, що податки киян повинні залишатися в столиці та працювати на Київ і його мешканців, - підкреслив Кличко. - Якби нам залишили хоча б 50-60%, у нас були б можливості добудувати міст. Але сьогодні ми вимушені шукати інші шляхи. Я впевнений, що це будівництво здійснюватиметься за гроші інвесторів», - наголосив мер.