Кількість іноземних туристів у Києві в першому півріччі збільшилася на 9% - КМДА

Про це повідомив голова управління туризму Київської міської державної адміністрації Антон Тараненко на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на дані Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням Тараненка, більшість туристів, що відвідали українську столицю, приїхали з Ізраїлю – 57,1 тисячі осіб.

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Також до Києва приїхало багато туристів з Туреччини, США, Великої Британії, Білорусі, Німеччини, Азербайджану, Франції та Грузії.

За даними Тараненка, в 2015 році Україну відвідало 465,6 тисяч іноземних туристів, що на 12% більше, ніж у 2014 році.

Як повідомив УНІАН, за останні два роки кількість іноземних туристів у цілому по Україні скоротилася в 2 рази – майже до 13 мільйонів осіб у 2015 році, що пов'язано з напруженою політичною ситуацією в країні і невпевненістю іноземців у безпеці перебування в Україні.