У поліції розповіли подробиці смертельної ДТП на столичному Печерську: п'яний водій їхав з вимкненими фарами

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в м.Києві.

«Близько 01:40 по вулиці Набережне шосе вантажний автомобіль збив пішохода, який загинув на місці. Тіло 57-річного чоловіка відправили на проведення судово-медичної експертизи», - інформують в поліції.

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Зі слів очевидців встановлено, що за вказаною адресою працювала робоча група комунального підприємства «Київміськсвітло», яка проводила профілактично-ремонтні роботи. Працівники прибули туди автомобілем «Газель» із причепом, який був обладнаний світловими засобами інформування. Окрім того, були дотримані всі заходи техніки безпеки, зокрема, встановлені спеціальні знаки. Водій вантажівки їхав без увімкнених фар, а відтак протаранив причеп «Газелі» і збив робітника, який від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Підозрюваного, який здійснив наїзд, встановлено. Це уродженець Черкаської області. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і доставили до Головного управління столичної поліції, де він спілкується зі слідчими.

За даними поліції, на момент автопригоди у водія зафіксований високий ступінь алкогольного сп’яніння – 2,8 проміле. Вирішується питання про оголошення йому про підозри у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відомості про дорожньо-транспортну пригоду зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.