Кличко пообіцяв киянам зробити все, щоб столиця була безпечною

Про це під час відзначення Дня Національної поліції у Національній академії внутрішніх справ України заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він привітав правоохоронців зі святом та зазначив, що тільки спільними зусиллями поліції та міської влади столиця буде безпечним містом.

«Ми вже відчуваємо результат роботи нової поліції. Пройшов лише рік, однак вам вдалося не тільки змінити назву структури і форму, а й змінити філософію, яка доводить тезу, що поліція – це якісний сервіс, який покликаний захищати закон та забезпечувати безпеку громадян, – зазначив мер, звертаючись до правоохоронців. – І я радий, що нова поліція свого часу розпочала свою роботу саме в столиці, і сьогодні саме поліція має найвищу довіру серед мешканців міста. Я бажаю вам сил та наснаги й надалі якісно і професійно виконувати свої обов’язки на благо мешканців міста».

Мер Києва також підкреслив, що міська влада працює над тим, щоб у столиці запрацювала муніципальна поліція.

«Я впевнений, що у майбутньому муніципальна поліція розділить частину повноважень з патрульною поліцією, що допоможе ще більш ефективно вирішувати проблеми міста, зокрема з паркуванням в неналежних місцях, незаконною торгівлею та інші», – зазначив Віталій Кличко.

У свою чергу представники Національної академії внутрішніх справ подякували Віталію Кличку за привітання та вручили міському голові ювілейну пам’ятну медаль до 95-річчя академії.