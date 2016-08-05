У Києві дорожній конфлікт між водіями закінчився стріляниною

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіції в м.Києві.

Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини, і на місці події працює слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції столиці.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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«Поліцейські попередньо встановили, що між учасниками дорожнього руху виник конфлікт. У результаті один із водіїв дістав зброю (імовірно, травматичну) та пошкодив автомобіль опонента», - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом’янського управління поліції. Наразі правоохоронці визначаються з правовою кваліфікацією події, додали в главку поліції.