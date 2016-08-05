У Києві дорожній конфлікт між водіями закінчився стріляниною
У Києві під час з’ясування стосунків щодо дорожнього конфлікту один з його безпосередніх учасників застосував зброю.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіції в м.Києві.
Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини, і на місці події працює слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції столиці.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Читайте такожУ центрі Києва мотоциклісти підстрелили чоловіка в автомобілі (фото)
«Поліцейські попередньо встановили, що між учасниками дорожнього руху виник конфлікт. У результаті один із водіїв дістав зброю (імовірно, травматичну) та пошкодив автомобіль опонента», - йдеться в повідомленні.
Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом’янського управління поліції. Наразі правоохоронці визначаються з правовою кваліфікацією події, додали в главку поліції.