У Києві вночі водій напідпитку на смерть збив дорожнього працівника (фото)

07:40, 05 серпня 2016
Київ
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У Печерському районі столиці нетверезий водій вантажівки збив насмерть дорожнього працівника, який проводив планові роботи з освітлення на шосе.

espreso.tv

Вночі у Києві на Набережному шосе сталася фатальна ДТП. Про це повідомляє Еспресо.TV.

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За інформацією видання, водій вантажного автомобіля Isuzu не впорався з керуванням та врізався у спецавтомобіль КП "Київськміськсвітло", при цьому дорожній працівник отримав травми несумісні з життям.

Водій напідпитку насмерть збив дорожнього працівника / espreso.tv

Як розповіли колеги загиблого, вони здійснювали планові роботи з освітлення і огородили місце проведення робіт згідно правил дорожного руху конусами та освітлювальними приладами. 

Після години праці на вказаному відрізку дороги в них влетів вантажний автомобіль.

Водій напідпитку насмерть збив дорожнього працівника / espreso.tv

Як виявилося, водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 2,80 проміле при допустимій нормі 0,20.

На місці ДТП працювали поліцейські та слідчо-оперативна група.

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