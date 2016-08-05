У Києві вночі водій напідпитку на смерть збив дорожнього працівника (фото)

Вночі у Києві на Набережному шосе сталася фатальна ДТП. Про це повідомляє Еспресо.TV.

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За інформацією видання, водій вантажного автомобіля Isuzu не впорався з керуванням та врізався у спецавтомобіль КП "Київськміськсвітло", при цьому дорожній працівник отримав травми несумісні з життям.

Як розповіли колеги загиблого, вони здійснювали планові роботи з освітлення і огородили місце проведення робіт згідно правил дорожного руху конусами та освітлювальними приладами.

Після години праці на вказаному відрізку дороги в них влетів вантажний автомобіль.

Як виявилося, водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 2,80 проміле при допустимій нормі 0,20.

На місці ДТП працювали поліцейські та слідчо-оперативна група.