У Києві демонтували останній мегаборд

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Площа рекламної конструкції становила 900 кв. м. Зазначається, що згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють розміщення зовнішньої реклами в Києві, максимальна площа рекламного засобу на території міста може складати 36 кв. м. Тобто, вказана конструкція, як і дві демонтовані раніше, у 30 разів перевищувала дозволений формат.

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Демонтаж борду тривав трохи довше, ніж два тижні. Ця конструкція була багатотонною, тож її різали частинами.

«Власнику тричі направлялися вимоги самостійно здійснити демонтаж незаконного рекламного носія. Менеджмент компанії ніяк не відреагував на вимоги щодо демонтажу, тому мегаборд було демонтовано силами КП «Київреклама», – йдеться у повідомленні.

Конструкція, як наголосили в мерії, не відповідала Концепції розміщення зовнішньої реклами у Києві і термін дії дозволу на її розміщення закінчився.

Демонтаж конструкції обійшовся бюджету міста в понад 200 тис. грн. Однак влада столиці планує повернути витрачені кошти: або це буде добровільна компенсація від власника, або позов до суду.

В КМДА нагадали, що 5 липня були завершені роботи з демонтажу двох мегабордів на Московському проспекті (за з’їздом із Московського мосту на просп. Героїв Сталінграда) в Оболонському районі та Наддніпрянському шосе (між залізничним та мостом Патона праворуч у напрямку Подолу) в Печерському районі. Площа кожного борда становила 900 кв. м.