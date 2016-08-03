Суд заарештував водія, який травмував двох поліцейських у Києві

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прокуратура Києва.

«У разі внесення застави суд поклав на підозрюваного обов'язки носити електронний засіб контролю, з'являтися на виклик до слідчого та не залишати без його дозволу місце проживання», - сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, 1 серпня на Столичному шосе у Києві 33-річний водій автомобіля Opel Zafira, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, допустив зіткнення з автомобілем Fiat Scudo та зі службовим поліцейським автомобілем Hyundai Sonata. В результаті ДТП двоє патрульних поліцейських, які перебували на проїжджій частині дороги для оформлення раніше скоєної аварії, отримали тяжке та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Водій Opel був затриманий на місці правоохоронцями. Вміст алкоголю в його крові становив 2,41 проміле.

Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.