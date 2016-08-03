Столична влада цього року проведе комплексну термосанацію у 6 освітніх закладах - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради за участі керівників районів столиці.

Мер відвідав школу № 264 на вул. Оноре де Бальзака, в якій триває комплексна термосанація.

«Школа, де ми зараз перебуваємо, побудована на початку 80-х років, і обрана не випадково. Тут обсяг енергозатрат досяг критичного рівня, при тому, що в деяких класах температура взимку була 12 градусів. Тому ми ухвалили рішення провести тут комплекс заходів з енергозбереження», – зазначив Віталій Кличко.

Читайте такожУ Києві цього року відкриють 5 дитячих садків та 2 школи - Кличко

На термосанацію школи з бюджету виділили 24 млн грн. У навчальному закладі утеплюють стіни, замінюють вікна, двері й освітлення на енергоефективні, триває реконструкція системи опалення. Побудовано сучасну енергозберігаючу вентиляційну систему. Загалом навчальний заклад буде економити майже половину тих енергоресурсів, які витрачалися на обігрів. Це майже 1,5 млн грн. на рік.

«Наше завдання – щоби лікарні, школи, дитсадки, комунальні підприємства відповідали сучасним нормам енергоефективності, тим більше враховуючи високу вартість тарифів на газ і світло», – підкреслив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що столична влада активно залучає інвесторів для проведення робіт із теплосанації комунальних закладів. У вересні в Києві, вперше в Україні, відбудуться конкурси на залучення інвесторів на термосанацію 13-ти садочків і 4-х шкіл.

«Минулого року був ухвалений закон, який дозволяє нам залучати інвесторів. У майбутньому, ми сподіваємось, інвестори будуть більш активно долучатися до проектів із термосанації. Це енергозбереження, економія коштів, а у випадку з навчальними закладами – також і комфортні умови для дітей», – наголосив Київський міський голова.

Віталій Кличко разом із очільниками районів також відвідали житловий будинок на вулиці Братиславській, 20.

Читайте такожЦього року у Дарницькому районі з’явиться додатково 800 місць для дошкільнят – КМДА

«Цей дев’ятиповерховий будинок – приклад того, як технічними заходами можливо вплинути на ціни в платіжках за комуналку. Минулого року мешканці будинку виграли грант на впровадження енергоефективних заходів. Місто оплатило 70% вартості робіт, мешканці зібрали – 30%. Тут реконструювали теплопункт, встановили лічильник. Зараз економія, приміром на гарячій воді, на опаленні – більше 30%», – зазначив мер Києва.

Говорячи про заходи з енергозбереження, мер звернувся до голів районів з вимогою проконтролювати відповіді служби, аби в кожному будинку була проведена належна підготовка до опалювального сезону і встановлені лічильники тепла.

«Я неодноразово звертався до керівництва держави щодо розблокування рахунків теплопостачальних компаній, яких на сьогодні 104, щоб ми могли гідно підготуватися до зими, – сказав Віталій Кличко. – Сьогодні через заблоковані рахунки «Київенерго» не може закупити матеріали для ремонту мереж і під загрозою зриву підготовка до опалювального сезону в столиці. Зокрема, щодо встановлення теплових лічильників. Але ми взяли зобов’язання до кінця року встановити теплові лічильники у всіх будинках Києва. І сьогодні робимо все, щоб здійснити ці заходи», – наголосив Віталій Кличко.