Водію, який у Києві збив двох поліцейських, повідомлено про підозру

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

1 серпня ввечері на Столичному шосе 33-річний водій автомобіля «Опель Зафіра», перебуваючи за кермом у нетверезому стані, допустив зіткнення з автомобілем «Фіат Скудо» та зі службовим поліцейським автомобілем «Хюндай Соната». В результаті ДТП двоє патрульних поліцейських, які перебували на проїжджій частині дороги для оформлення раніше скоєної аварії, отримали тяжке та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

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Водій «Опель Зафіра» був затриманий на місці правоохоронцями. Вміст алкоголю в його крові становив 2,41 проміле.

Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке сьогодні розгляне Шевченківський райсуд Києва.