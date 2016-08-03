Засідання щодо "торнадівців" у Києві: під будівлею суду мітингувальників немає

Про це передає кореспондент УНІАН.

Автомобільні шини, які вчора лежали на тротуарі за парканом суду, сьогодні складені під стіною будівлі суду.

Нагадаємо, напередодні прихильники "торнадівців" заблокували будівлю суду, вимагаючи допустити їх на судове засідання у справі бійців «Торнадо». Вони принесли з собою кілька десятків шин і каністру з бензином. Однак суд відбувся в закритому режимі.

Читайте такожБійка під Оболонським райсудом: у поліції розповіли про постраждалих серед правоохоронців

Як повідомляв УНІАН, 17 червня 2015 року суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».