У Києві стався вибух в гаражному кооперативі, постраждав чоловік

Як повідомляє відділ комунікації столичної поліції, подія сталася на вулиці Пухівській в Деснянському районі.

Вибуховою хвилею частково пошкоджено приміщення гаража та травмовано 24-річного чоловіка. Постраждалого з численними опіками тіла доставлено до лікарні.

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На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють свідків та очевидців, з’ясовують усі обставини, причини та походження вибуху.

За даним фактом розпочато перевірку, за результатами якої буде надано відповідну правову кваліфікацію скоєному та прийнято процесуальне рішення, зазначили в поліції.