Помер один з постраждалих у ДТП, яку влаштував депутат Макарівської райради

Про це повідомляє ТСН.

"Вчора суд відпустив під домашній арешт мажора, а сьогодні чоловік помер. І жінка у вкрай важкому стані. Ми боремося, але надій дуже і дуже небагато", - сказав керівник київської міської лікарні № 17 Микола Дьомін.

Дружина померлого, Лариса Новікова, яка також отримала серйозні травми в ДТП, перебуває в комі.

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Як повідомляв УНІАН, ДТП за участю депутата Євсеєнка, який пройшов до Макарівської райради за списками ВО "Батьківщина", сталася 29 липня на Кільцевій дорозі у столиці. 27-річний депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, намагався втекти від поліції, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем "Волга". Двоє людей, які перебували у "Волзі", отримали тяжкі травми.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки).

Експертиза виявила 1,85 проміле алкоголю у крові Євсеєнка.

1 серпня Шевченківський райсуд Києва обрав Євсеєнку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.