На відшкодування "теплих кредитів" для киян міська влада виділить 4 млн грн

Мешканці багатоповерхових будинків столиці мають тепер унікальну можливість вибору державної допомоги в процесі проведення енергозберігаючих заходів, повідомляють у прес-службі КМДА.

Кияни можуть скористатися механізмом відшкодування кредитів, узятих на проведення заходів. Ще 7-го липня 2016 року Київрада затвердила положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів.

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"Це положення закладає механізм відшкодування з міського бюджету 30% тіла кредитів на проведення термомодернізації і утеплення багатоквартирних будинків. Тіло кредиту, який візьмуть люди на термомодернізацію, буде повернуте на 60-70%. Програма передбачає, що 40% кредиту в частині вартості матеріалів та обладнання відшкодовує Держагентство з енергоефективності, а Київ – 30% тіла кредиту. Граничний розмір відшкодування з міського бюджету становить 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру в рік", – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Передбачається, що у 2016 році фінансування з місцевого бюджету буде здійснено в сумі не менш ніж 4 млн грн.

Петро Пантелеєв також нагадав, що в столиці діють муніципальні гранти на кращий проект енергозбереження у будинках ОСББ та ЖБК.

"Цього року 62 київські будинки стали його переможцями. Результатом проведених енергозберігаючих заходів повинна стати максимальна економія та зниження споживання енергоресурсів. Загалом вартість виконання робіт за проектами становить більше 30 млн грн, з яких місто оплачує 20 млн, а мешканці збирають кошти у розмірі більше 10 млн. Цього року на конкурсі розширено спектр послуг. Додано реконструкцію систем теплопостачання та гарячого водопостачання із застосуванням відновлюваних та альтернативних джерел енергії; капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішнього будинкового електричного обладнання", – заявив він.