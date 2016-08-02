На військовому параді до Дня Незалежності техніки із зони АТО не буде - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам президент України Петро Порошенко на базі Навчального центру ВДВ Збройних сил України в Житомирі.

«Тепер щодо техніки: ви зможете самі переконатися, що вся техніка, яка має бути на фронті, вона буде знаходитися на фронті. Більше того, значна частина техніки прямо перед Днем Незалежності буде безпосередньо в зоні АТО передана у війська», - запевнив президент.

«Разом з тим, ніхто не забере право українського народу віддавати шану, повагу українським військовим, і військовий парад – це якраз прекрасна можливість для того, щоб це продемонструвати», - сказав Порошенко.

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«Я наголошую на тому, що Україна має чим пишатися, своєю армією, своїми Збройними силами, і військовий парад – це гарна нагода це продемонструвати. Україна має зміцнювати єдність, має зміцнювати патріотизм, і військовий парад є гарна подія, щоб це продемонструвати», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Порошенко підписав указ «Про проведення параду військ з нагоди 25-ї річниці Незалежності України».