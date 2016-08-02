На військовому параді до Дня Незалежності техніки із зони АТО не буде - Порошенко

13:49, 02 серпня 2016
Київ
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У Києві на військовому параді з нагоди Дня Незалежності України не буде техніки із зони АТО.

ngu.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам президент України Петро Порошенко на базі Навчального центру ВДВ Збройних сил України в Житомирі.

«Тепер щодо техніки: ви зможете самі переконатися, що вся техніка, яка має бути на фронті, вона буде знаходитися на фронті. Більше того, значна частина техніки прямо перед Днем Незалежності буде безпосередньо в зоні АТО передана у війська», - запевнив президент.

«Разом з тим, ніхто не забере право українського народу віддавати шану, повагу українським військовим, і військовий парад – це якраз прекрасна можливість для того, щоб це продемонструвати», - сказав Порошенко.

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«Я наголошую на тому, що Україна має чим пишатися, своєю армією, своїми Збройними силами, і військовий парад – це гарна нагода це продемонструвати. Україна має зміцнювати єдність, має зміцнювати патріотизм, і військовий парад є гарна подія, щоб це продемонструвати», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Порошенко підписав указ «Про проведення параду військ з нагоди 25-ї річниці Незалежності України».

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