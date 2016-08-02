У Києві не працюватиме один з виходів станції метро "Золоті ворота" на тиждень довше, ніж планувалося - до 7 серпня

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

"Вхід/вихід на Золотоворітський проїзд на станції "Золоті ворота" не працюватиме до 7 серпня включно. Такі обмеження пов’язані з продовженням робіт із перекладання теплових мереж у цьому напрямку та з метою недопущення травмування пасажирів через фактичний стан території біля входу в метро", - йдеться в повідомленні.

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Раніше фахівці ПАТ "Київенерго" планували завершити ремонтні роботи біля входу до цієї станції метро до 1 серпня.

Вихід на вулицю Володимирську працює у звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, обмеження в роботі одного із входів-виходів станції метро "Золоті ворота" було запроваджено 28 липня.