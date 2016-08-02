Водій, який збив двох поліцейських під час оформлення ДТП у Києві, перебуває у СІЗО
09:39, 02 серпня 2016Київ
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Винуватець ДТП, в якому постраждали двоє поліцейських, перебуває у слідчому ізоляторі.
У Києві п'яний водій збив двох поліцейських / dtp.kiev.ua
Про це повідомляє телеканал "112 Україна".
"Ця ДТП сталася не на Кільцевій, а на Столичному шосе в Києві. У 17-й міської клінічної лікарні зараз два пацієнти, двоє патрульних з Києва, постраждалі у ДТП. Вони оформляли ДТП. Місце було огороджено конусами. Лікарі поки відмовляються коментувати ситуацію. Винуватець ДТП перебуває у слідчому ізоляторі. Він їздив, як кажуть поліцейські, з тимчасовим талоном без прав. Тестер показав високий ступінь сп'яніння", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, у Києві на Столичному шосе п'яний водій врізався в місце оформлення ДТП, травмувавши двох співробітників поліції, які оформляли пригоду.
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