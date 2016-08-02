Водій, який збив двох поліцейських під час оформлення ДТП у Києві, перебуває у СІЗО

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"Ця ДТП сталася не на Кільцевій, а на Столичному шосе в Києві. У 17-й міської клінічної лікарні зараз два пацієнти, двоє патрульних з Києва, постраждалі у ДТП. Вони оформляли ДТП. Місце було огороджено конусами. Лікарі поки відмовляються коментувати ситуацію. Винуватець ДТП перебуває у слідчому ізоляторі. Він їздив, як кажуть поліцейські, з тимчасовим талоном без прав. Тестер показав високий ступінь сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві на Столичному шосе п'яний водій врізався в місце оформлення ДТП, травмувавши двох співробітників поліції, які оформляли пригоду.