У Києві п'яний водій збив двох поліцейських під час оформлення ДТП

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Зокрема, 1 серпня близько 23 години водій в стані алкогольного сп'яніння на великій швидкості в'їхав на обнесене спеціальними конусами місце оформлення ДТП. Він протаранив автомобіль, що стояв там, який, в свою чергу, притиснув співробітників патрульної поліції до поліцейського автомобіля.

Стан патрульного оцінюється як стабільний, у нього перелом руки і рвана рана руки.

Дівчина-поліцейська отримала відкриті переломи гомілки та стегна з одного боку, і відкритий перелом стегна з іншого. Її стан важкий, вона дихає через трубку.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Юрій Бутусов, особа, яка скоїла наїзд - Ілля Маринін. Він не має водійського посвідчення, оскільки раніше його вже позбавляли прав за водіння в нетверезому вигляді, і він їздив по тимчасовому талону. Тестер показав ступінь сп'яніння в 2,41 проміле при допустимій нормі 0,2.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня близько 0:30 на перехресті вулиць Ширшова та Харківської в Дніпрі сталася ДТП. Автомобіль патрульної поліції Toyota Prius c бортовим номером 0208, рухаючись по вулиці Харківській, не надав перевагу автомобілю Daewoo Nexia, який рухався по головній дорозі, внаслідок чого сталася ДТП.