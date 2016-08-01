Суд відпустив під домашній арешт депутата, який спричинив резонансне ДТП на Кільцевій дорозі

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook. «Депутат Макарівської райради, який підозрюється у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками на Кільцевій дорозі, перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 30 вересня», - написала вона.

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Також, за словами Максимець, суд поклав на нього обов'язки носити електронний засіб контролю, з'являтися на виклик до органу досудового слідства, здати на зберігання до органів державної документи на виїзд за кордон.

Як повідомляв УНІАН, ДТП за участю депутата Макарівської райради Київської області Матвія Євсеєнка сталося 29 липня на Кільцевій дорозі у столиці. 27-річний депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, намагався втекти від поліції, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем "Волга". Двоє людей, які перебували у «Волзі», отримали тяжкі травми і наразі перебувають в реанімації.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу, ("порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки"). Експертиза виявила 1,85 проміле алкоголю в його крові. 30 липня депутат був затриманий у Києві.