Депутату, який спричинив ДТП зі стріляниною на Кільцевій дорозі, повідомлено про підозру

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Сьогодні депутату повідомлено про підозру за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків).

«Зважаючи на особливий статус затриманого, повідомлення про підозру вказаній особі здійснено особисто прокурором міста Києва», - наголошується у повідомленні.

Зараз підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Підготовлено клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Як повідомляв УНІАН, ДТП за участю депутата Макарівської райради Київської області Матвія Євсеєнка сталася 29 липня на Кільцевій дорозі у столиці. 27-річний депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, намагався втекти від поліції, стріляв з пістолета й виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем "Волга". Двоє людей, які перебували у «Волзі», отримали тяжкі травми і наразі перебувають в реанімації.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки.

Експертиза виявила 1,85 проміле алкоголю в його крові. 30 липня за результатами проведення оперативно-розшукових заходів депутат був затриманий у Києві правоохоронцями.