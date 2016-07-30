У Києві в неділю перекриватимуть рух транспорту на Контрактовій площі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

31 липня з 18:00 до 22:00 на Контрактовій площі – на ділянці від перетину з вул. Покровською до перетину з вул. Григорія Сковороди – буде заборонено рух транспорту.

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Також із 17:00 до 22:00 (орієнтовно) на Контактовій площі вносяться тимчасові зміни в роботу наземного громадського транспорту, а саме – автобусів маршрутів №№ 62, 114(R), 115.

У КМДА пояснюють, що на час благодійного концерту рух автобусів буде організовано по трасам:

– автобуси маршруту № 62 – від Ботанічного саду до Володимирського узвозу за діючим маршрутом, далі – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Спаська– вул. Волоська – вул. Сковороди – вул. Межигірська – вул. Спаська – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів тік – Володимирський узвіз, далі за діючим маршрутом;

– автобуси маршруту № 114(R) в напрямку залізничного вокзалу Центральний буде організовано від вул. Милославської до вул. Набережно-Хрещатицької за діючим маршрутом, далі – Боричів тік – Володимирський узвіз (без заїзду на Контрактову площу), далі за діючим маршрутом;

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– автобуси маршруту № 115 буде організовано від залізничного вокзалу Дарниця до вул. Сковороди за діючим маршрутом, далі – вул. Межигірська – вул. Спаська – вул. Набережно-Хрещатицька, далі за діючим маршрутом.