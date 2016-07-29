ДТП на Кільцевій у Києві: вміст алкоголю у крові депутата на джипі перевищував норму в 10 разів

Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, депутат після ДТП був доправлений до медичного закладу, однак від госпіталізації відмовився. «Разом з тим експертиза підтвердила 1,85 проміле алкоголю в його крові», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗ "Батьківщини" виключили депутата-учасника резонансної ДТП у Києві

Зараз Нацполіція встановлює його місцезнаходження.

«Питання про повідомлення про підозру депутату буде невідкладно вирішено прокурором міста Києва одразу після надходження матеріалів кримінального провадження до прокуратури. У подальшому до суду буде внесено клопотання про обрання йому запобіжного заходу», - заявили у прокуратурі.

У відомстві нагадали, що ДТП за участі депутата Макарівської райради Київської області сталася сьогодні вночі на Кільцевій дорозі у столиці. 27-річний депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, намагався втекти від поліції, виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення з автомобілем "Волга", який рухався йому на зустріч. Двоє людей, які перебували у "Волзі", отримали важкі травми і наразі перебувають в реанімації. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки.

Зауважимо, що в Україні максимально допустима норма вмісту алкоголю в крові у водіїв - 0,2 проміле.