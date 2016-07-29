З "Батьківщини" виключили депутата-учасника резонансної ДТП у Києві

Як повідомили у прес-службі політичної сили, таке рішення ухвалено сьогодні на терміновому засіданні бюро Макарівської районної парторганізації «Батьківщини».

«На засіданні партбюро Матвія Євсеєнка позбавили партійного квитка, виключили з фракції в райраді та засудили його ганебні дії», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні вночі на Кільцевій дорозі сталася ДТП за участі депутата Макарівської райради Матвія Євсеєнка. Двоє людей, які постраждали внаслідок аварії, перебувають у лікарні у важкому стані. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.