З "Батьківщини" виключили депутата-учасника резонансної ДТП у Києві
18:39, 29 липня 2016Київ
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Депутата Макарівської районної ради Київської області Матвія Євсеєнка, який став учасником резонансного ДТП на Кільцевій дорозі у Києві, виключено з партії ВО «Батьківщина».
Депутат Євсеєнко став учасником резонансної ДТП / facebook.com/romabra
Як повідомили у прес-службі політичної сили, таке рішення ухвалено сьогодні на терміновому засіданні бюро Макарівської районної парторганізації «Батьківщини».
«На засіданні партбюро Матвія Євсеєнка позбавили партійного квитка, виключили з фракції в райраді та засудили його ганебні дії», - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, сьогодні вночі на Кільцевій дорозі сталася ДТП за участі депутата Макарівської райради Матвія Євсеєнка. Двоє людей, які постраждали внаслідок аварії, перебувають у лікарні у важкому стані. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.
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