Віталій Кличко вимагає від уряду пояснити населенню принцип формування ціни на газ

"Тому я звертаюся до уряду, аби Кабмін пояснив принцип формування ціни на газ", - заявив київський міський голова Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne.

«Уряд має пояснити, як формується ціна на газ. Адже встановлено, що 80% тарифу на теплову енергію – це вартість природного газу. Тому за моїм дорученням підготовлене звернення до уряду, аби ми отримали чітку відповідь: як сьогодні формується ціна на газ, яка частка газу власного видобутку і яку ціну ми платимо за імпортований газ? Тільки володіючи цією інформацією, можна реально впливати на тарифи», – зауважив міський голова.

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Кличко зазначив, що у разі зростання тарифів на енергоносії є загроза катастрофічного рівня несплати населенням за послуги. «Вже зараз у столиці накопичився борг мешканців у розмірі 1 млрд гривень за послуги ЖКГ. Все це може призвести до колапсу у комунальній сфері. Тому уряд повинен не називати владу на місцях популістами, а відреагувати на рішення вже кількох місцевих рад щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів. І переглянути тарифну політику, бо люди не зможуть сплачувати за такими тарифами», – наголосив мер Києва.

Кличко також підкреслив, що міська влада, зокрема, проводить комплекс заходів, аби зменшити ціну в платіжках киян взимку. «Ми встановлюємо теплові лічильники у будинках Києва, які на 30-40% знизять вартість у платіжках киян. Однак, уряд має також реагувати на наші звернення щодо непідняття тарифів на енергоносії», – підкреслив Віталій Кличко.