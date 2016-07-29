Віталій Кличко вимагає від уряду пояснити населенню принцип формування ціни на газ
Кияни та мешканці інших міст мають отримати чітку інформацію про те, як сьогодні формується ціна на газ для населення, яка частка газу власного видобутку використовується для опалення та яка ціна імпортованого газу в Україні.
"Тому я звертаюся до уряду, аби Кабмін пояснив принцип формування ціни на газ", - заявив київський міський голова Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne.
«Уряд має пояснити, як формується ціна на газ. Адже встановлено, що 80% тарифу на теплову енергію – це вартість природного газу. Тому за моїм дорученням підготовлене звернення до уряду, аби ми отримали чітку відповідь: як сьогодні формується ціна на газ, яка частка газу власного видобутку і яку ціну ми платимо за імпортований газ? Тільки володіючи цією інформацією, можна реально впливати на тарифи», – зауважив міський голова.
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Кличко зазначив, що у разі зростання тарифів на енергоносії є загроза катастрофічного рівня несплати населенням за послуги. «Вже зараз у столиці накопичився борг мешканців у розмірі 1 млрд гривень за послуги ЖКГ. Все це може призвести до колапсу у комунальній сфері. Тому уряд повинен не називати владу на місцях популістами, а відреагувати на рішення вже кількох місцевих рад щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів. І переглянути тарифну політику, бо люди не зможуть сплачувати за такими тарифами», – наголосив мер Києва.
Кличко також підкреслив, що міська влада, зокрема, проводить комплекс заходів, аби зменшити ціну в платіжках киян взимку. «Ми встановлюємо теплові лічильники у будинках Києва, які на 30-40% знизять вартість у платіжках киян. Однак, уряд має також реагувати на наші звернення щодо непідняття тарифів на енергоносії», – підкреслив Віталій Кличко.