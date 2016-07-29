Кличко вимагатиме від Генпрокуратури посилити запобіжний захід для забудовника Войцеховського

Про це Віталій Кличко повідомив в ефірі каналу NewsOne.

За словами мера, афера, до якої причетний Войцеховський, в декілька разів може перевищувати обсяг проблеми з «Еліта-центром», оскільки будинки будувалися без дозвільної документації, а квартири в них продавалися по декілька разів.

Віталій Кличко наголосив, що нині є великі побоювання, що Войцеховський, якого відпустили під заставу у 14 млн грн, може втекти, як це сталося зі скандальним забудовником Шаховим, причетним до «Еліта-центру». Мер Києва наголосив, що застава у 14 млн грн – це мізер у порівнянні з аферами, які обчислюються мільйонами чи навіть мільярдами гривень.

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«Ми готуємо відповідне звернення до Генпрокуратури і сьогодні я це звернення підпишу. Це не політичні заяви. Це звернення сьогодні буде направлене до Генпрокуратури», – сказав він.

Кличко зауважив, що кожен, хто причетний до подібних афер, має нести належне покарання. «Кожен, хто порушує закон, повинен знати, що відкупитися йому не вдасться, і що він буде відповідати. Це має стати прикладом для тих, хто не боїться порушувати закон», – додав мер Києва.

Віталій Кличко також зауважив, що на всі незаконні будівництва належним чином мають реагувати правоохоронні органи, а не лише місцева влада. Мер Києва також звернувся до людей з проханням детально перевіряти всі необхідні документи при купівлі квартир і залучати до цього юристів. Він додав, що однією з ознак афери є продаж квартири за ціною нижче її собівартості. Віталій Кличко також додав, всю інформацію щодо законності того чи іншого будівництва можна перевірити на сайті КМДА.