ДТП зі стріляниною у Києві влаштував п'яний депутат - активіст (фото, відео)
Власником авто Toyota Land Cruiser, яке спричинило масштабну ДТП на Окружній у Києві, виявився депутат Макарівської районної ради Матвій Євсеєнко.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст Роман Синіцин.
"Знайомтесь. Це Матвєй. Сьогодні вночі напився і побився з таксистами. Стріляв з пістолета. По приїзду патрульної поліції почав втікати на автомобілі Toyota Prado, поліція почала здійснювати погоню... На розвороті Матвєй виїхав на зустрічну смугу та на величезній швидкості влупив Волгу... Євсеенко Матвій Ігорович, 27.03.1989 р.н. Матвєй - депутат Макарівської районної ради", - йдеться у його повідомленні.
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За його словами, родина, що їхала у Волзі (чоловік та дружина) з важкими травмами в реанімації.
Як повідомляв УНІАН, у Києві на Кільцевій дорозі в ніч на 29 липня сталася серйозна ДТП. В результаті конфлікту нетверезий чоловік здійснив постріл з пістолета та почав тікати" на Toyota Land Cruiser по Кільцевій дорозі від Борщагівки в сторону Жулянського шляхопроводу.
За порушником кинулися два патрулі поліції. Не доїжджаючи до вулиці Трублаїні, Toyota на розвороті виїхала на зустрічну смугу і миттєво протаранила "Волгу" з причепом, що відлетіла на автомобіль Mazda, що їхав позаду.
В аварії важко постраждали чоловік і жінка з "Волги", їх витягували рятувальники ДСНС.