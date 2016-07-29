ДТП зі стріляниною у Києві влаштував п'яний депутат - активіст (фото, відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст Роман Синіцин.

"Знайомтесь. Це Матвєй. Сьогодні вночі напився і побився з таксистами. Стріляв з пістолета. По приїзду патрульної поліції почав втікати на автомобілі Toyota Prado‬, поліція почала здійснювати погоню... На розвороті Матвєй виїхав на зустрічну смугу та на величезній швидкості влупив Волгу... Євсеенко Матвій Ігорович, 27.03.1989 р.н. Матвєй - депутат Макарівської районної ради", - йдеться у його повідомленні.

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За його словами, родина, що їхала у Волзі (чоловік та дружина) з важкими травмами в реанімації.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Кільцевій дорозі в ніч на 29 липня сталася серйозна ДТП. В результаті конфлікту нетверезий чоловік здійснив постріл з пістолета та почав тікати" на Toyota Land Cruiser по Кільцевій дорозі від Борщагівки в сторону Жулянського шляхопроводу.

За порушником кинулися два патрулі поліції. Не доїжджаючи до вулиці Трублаїні, Toyota на розвороті виїхала на зустрічну смугу і миттєво протаранила "Волгу" з причепом, що відлетіла на автомобіль Mazda, що їхав позаду.

В аварії важко постраждали чоловік і жінка з "Волги", їх витягували рятувальники ДСНС.