Київрада пішла на канікули
20:09, 28 липня 2016Київ
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Заступник Київського міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів оголосив про закриття сьогоднішнього пленарного засідання та закриття I сесії Київради VIII скликання.
Київрада закрила сесію / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Прокопів оголосив після завершення розгляду всіх питань порядку денного сьогоднішнього засідання.
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В Секретаріаті Київради УНІАН повідомили, що канікули у депутатів триватимуть місяць.
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