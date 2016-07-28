Київрада пішла на канікули

Як передає кореспондент УНІАН, про це Прокопів оголосив після завершення розгляду всіх питань порядку денного сьогоднішнього засідання.

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В Секретаріаті Київради УНІАН повідомили, що канікули у депутатів триватимуть місяць.