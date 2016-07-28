Київрада пішла на канікули

20:09, 28 липня 2016
Київ
561

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів оголосив про закриття сьогоднішнього пленарного засідання та закриття I сесії Київради VIII скликання.

КМДА / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Прокопів оголосив після завершення розгляду всіх питань порядку денного сьогоднішнього засідання.

Читайте такожУ Києві закрили до 1 серпня вихід з метро "Золоті ворота" на Золотоворітський проїзд

В Секретаріаті Київради УНІАН повідомили, що канікули у депутатів триватимуть місяць.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter