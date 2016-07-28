За два дні в релігійних заходах у Києві взяли участь 30 тисяч громадян - поліція

Про це УНІАН поінформували у Департаменті комунікації Національної поліції України.

"27 і 28 липня у церковних заходах взяли участь по 15 тисяч громадян щодня. Відкрито одне кримінальне провадження, дев’ятьох осіб запросили до поліцейських дільниць. Такими є результати роботи правоохоронців упродовж двох останніх днів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, сьогодні, 28 липня, ситуація була абсолютно контрольованою.

«Грубих правопорушень не зафіксовано. Все пройшло абсолютно спокійно і рутинно», – сказав Яровий.

Також у Департаменті комунікації поінформували, що упродовж кількох останніх тижнів поліція працювала в посиленому режимі, супроводжуючи колони паломників територіями кількох областей України зі сходу та заходу держави.

Правоохоронці запобігли кільком спробам дрібних провокацій, своєчасно локалізувавши їх. Серед дев’ятьох осіб, яких запросили до поліцейських дільниць, двоє з них мали намір кидати курячі яйця по учасниках ходи, четверо – мали при собі плакати, які могли своїм змістом спровокувати конфлікт. Ще трьох громадян запросили до поліції за підозрою у спробі пронести заборонені предмети на територію Києво-Печерської Лаври. В одного з них поліцейські виявили газовий балончик. Після з’ясування особи та профілактичних бесід усіх їх відпустили.

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Як повідомляв УНІАН, «хресна хода», організована Українською православною церквою Московського патріархату, стартувала на початку липня у Тернопільській та Донецькій областях. 26 липня її учасники прибули до Києва. 27 липня віряни УПЦ МП взяли участь у молебні на Володимирській гірці, після чого вирушили до Києво-Печерської Лаври, де відбулась святкова літургія.

Раніше в поліції повідомляли, що до Києва з регіонів прибули 8,7 тис. учасників «хресної ходи». Водночас в УПЦ МП нарахували понад 80 тис. учасників «хресної ходи».

Сьогодні, 28 липня, у Києві відбулась хресна хода вірян Української православної церкви Київського патріархату.