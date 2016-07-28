Кличко: Київ готується до нової угоди на управління тепломережами та теплоелектроцентралями

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради, передає сайт КМДА.

Він відзначив, що у столиці почала працювати робоча група, яка розглядає проблемні питання, пов’язані зі зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги. До її складу увійшли представники всіх п’яти фракцій Київради, представники департаментів економіки, ЖКГ та соціальної політики КМДА.

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«Я закликаю комісію працювати відповідально і ефективно. Головне завдання – знайти в межах повноважень міської влади реальні механізми захисту інтересів киян в умовах підвищення тарифів. Адже сьогодні органи місцевої влади не формують тарифи на тепло і не затверджують ціни на комунальні послуги для монополістів. Більше того, сьогодні закон забороняє нам дотувати різницю в тарифах. Та й чи захочуть кияни аби їхні податки йшли на дотації «Київенерго» або Київводоканалу? Думаю, відповідь очевидна», – відзначав Кличко.

У рамках робочої групи, зауважив київський міський голова, опрацьовується питання ефективного використання теплового майна столиці.

«Київ готується до нової угоди на управління тепломережами та теплоелектроцентралями. До його підготовки міська влада підійшла відповідально і залучила міжнародних спеціалістів. Інтереси Києва і киян мають бути на першому місці», – наголосив мер Києва.

Він також відзначив, що столична влада наполягає, щоб кияни (і мешканці інших міст і містечок) знали, як формується ціна на газ. Адже встановлено, що 80% тарифу на теплову енергію – це вартість природного газу. «Тому за моїм дорученням підготовлене звернення до уряду, аби отримати чітку відповідь: як сьогодні формується ціна на газ, яка частка газу власного видобутку і яку ціну ми платимо за імпортований газ? Тільки володіючи цією інформацією, можна реально впливати на тарифи», – підкреслив Кличко.

Столичний голова також закликав уряд відреагувати на рішення міських рад і переглянути тарифну політику.

«Уряд має не називати владу на місцях популістами, а відреагувати на рішення вже кількох міськрад – зокрема, столичної, Житомирської, Дніпровської та Полтавської обласної щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів. І переглянути тарифну політику. Інакше є загроза катастрофи неплатежів. Бо люди не зможуть сплачувати за такими тарифами!», – наголосив Кличко.