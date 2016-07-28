У Києві закрили до 1 серпня вихід з метро "Золоті ворота" на Золотоворітський проїзд

З 28 липня до 1 серпня включно вхід та вихід зі станції столичного метрополітену «Золоті ворота» у напрямку Золотоворітського проїзду не працюватиме у зв’язку з перекладанням теплових мереж у межах вулиць Лисенка та Володимирської.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. Читайте такожКиївська влада планує зробити фунікулер першим транспортом, що прийматиме електронний квиток Згідно з повідомленням, комунальне підприємство «Київський метрополітен» просить пасажирів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та користуватися іншим входом/виходом станції. Вихід на вулицю Володимирську працюватиме у звичайному режимі.

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