У Києві затримали за хабарництво двох районних податківців, в кабінеті знайшли захмарну суму валюти

Про це повідомляє прес-центр Національного антикорупційного бюро.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 27 липня детективи НАБУ спільно з працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції в результаті серії обшуків затримали двох посадових осіб податкової інспекції одного з районів Києва – слідчого та начальника слідчого управління фінансових розслідувань.

Також затримано адвоката, який виконував роль посередника.

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«Вони затримані в порядку, визначеному ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі)», - зазначається в повідомленні.

За даними НАБУ, в процесі досудового розслідування встановлено, що ця група осіб вимагала 36 тисяч доларів від київського підприємця і отримала частину суми, а саме 10 тисяч доларів, за «вчинення на його користь дій, направлених на повернення вилучених раніше грошових коштів без їх конфіскації».

Під час проведення обшуків у службовому кабінеті одного із затриманих виявлено та вилучено близько 1,7 мільйона гривень, 33 тисячі фунтів стерлінгів, 112 тисячі євро та 270 тисяч доларів. Джерела походження коштів перевіряються.

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Санкція ч.4 ст.368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

В свою чергу, як повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, затримані 27 липня у столиці хабарники працюють у податковій інспекції Шевченківського району Києва.

«Зважаючи на оперативну інформацію та суму коштів, виявлених під час обшуку, існує обгрунтована підстава вважати, що така сума готівкою не могла з’явитися на робочому місці «борця з податковими злочинами» законним шляхом. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу горе-податківцям», - повідомив він.