Київська влада планує зробити фунікулер першим транспортом, що прийматиме електронний квиток
Київський фунікулер може стати одним із перших видів столичного транспорту, у якому пасажири зможуть користуватись електронним квитком.
Про це повідомив заступник голови КМДА Ілля Сагайдак під час інспектування ремонтних робіт столичного фунікулера.
Уже 110 років кияни та гості міста охоче користуються оригінальним видом транспорту – фунікулером. Ця похила залізниця з канатною тягою з’єднує Печерський та Подільський райони міста. Щорічно на фунікулері здійснюються обов’язкові регламентні роботи, які включають ремонт технічних вузлів та будівельно-ремонтні роботи. Цього року вони триватимуть з 18 липня до 18 серпня. На цьогорічний ремонт фунікулеру з фонду соціального розвитку виділено кошти в розмірі 600 тис. грн.
"Щодоби послугами фунікулера користується значна кількість пасажирів: від 4000 до 6000 у робочі дні та від 11 000 до 14 000 у вихідні, з них до 54% складають пільгові пасажири", – зазначив Ілля Сагайдак.
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Він також додав, що завдяки співпраці з MasterCard київський фунікулер став першим наземним видом транспорту з можливістю безготівкового розрахунку за проїзд.
"А завдяки нашому проекту фунікулер може стати одним із перших видів транспорту, у якому кияни та гості столиці зможуть користуватись електронним квитком", – підсумував Ілля Сагайдак.